Campeão do ATP Finals, Alexander Zverev assume o 4º lugar do ranking

Campeão do ATP Finals no último domingo e grande sensação do tênis na atualidade, o alemão Alexander Zverev se aproximou dos principais nomes da modalidade também no ranking da ATP. Na última atualização da lista, divulgada nesta segunda-feira, o atleta de 21 anos apareceu na quarta colocação, com 6.385 pontos.

Zverev conquistou o que ele mesmo definiu como o "maior título da carreira" e que lhe rendeu 1.300 pontos no ranking. Com isso, o alemão deixou para trás o argentino Juan Martín Del Potro, novamente afastado do esporte por lesão, que caiu para a quinta colocação, com 5.300 pontos.

O feito de Zverev é ainda mais impressionante por sua idade. Com apenas 21 anos, ele é o único no Top 5 do ranking com menos de 30, e o único do Top 10 com menos de 25. A quarta colocação, no entanto, ainda é inferior ao terceiro lugar que alcançou no fim de 2017, com apenas 20 anos.

Apesar de derrotado por Zverev no domingo, o sérvio Novak Djokovic também teve motivos para celebrar, pelo menos em termos de ranking. Afinal, o vice-campeonato em Londres lhe garantiu mais mil pontos na lista, disparando de vez na ponta, agora com 9.045 pontos.

Já são 1.565 pontos de vantagem de Djokovic para o espanhol Rafael Nadal, segundo colocado, que não disputou o ATP Finals por lesão. O suíço Roger Federer, derrotado na semifinal por Zverev, ganhou 400 pontos e apareceu em terceiro, com 6.420.

O sul-africano Kevin Anderson, batido na outra semifinal em Londres, por Djokovic, manteve-se em sexto, agora com 4.310 pontos. O austríaco Dominic Thiem, o japonês Kei Nishikori e o norte-americano John Isner, respectivamente, também mantiveram suas posições e completam o Top 10.

Entre os brasileiros, o mais bem ranqueado continua sendo Thiago Monteiro, que, no entanto, caiu sete posições e aparece em 119.º. Rogério Dutra Silva, em 162.º, é o outro representante do País no Top 200, enquanto Thomaz Bellucci continua em queda livre e é somente o 247.º.

DUPLAS

Na lista de duplistas, as primeiras colocações são dos vencedores do ATP Finals, os norte-americanos Mike Bryan e Jack Sock. Bryan é o líder disparado do ranking, com 10.840 pontos, enquanto Sock aparece agora em segundo, com 7.925, ultrapassando o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, ambos com 7.725.

Entre os brasileiros, uma troca de posições. Semifinalista no ATP Finals, Bruno Soares subiu para a sétima colocação, ao lado de seu parceiro, o britânico Jamie Murray, ambos com 5.450 pontos. Eles ultrapassaram Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot, agora empatados em nono, com 5.270.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 9.045 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 7.480

3.º - Roger Federer (SUI) - 6.420

4.º - Alexander Zverev (ALE) - 6.385

5.º - Juan Martín del Potro (ARG) - 5.300

6.º - Kevin Anderson (AFS) - 4.710

7.º - Marin Cilic (CRO) - 4.250

8.º - Dominic Thiem (AUT) - 4.095

9.º - Kei Nishikori (JAP) - 3.590

10.º - John Isner (EUA) - 3.155

11.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.835

12.º - Borna Coric (CRO) - 2.480

13.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.315

14.º - Kyle Edmund (GBR) - 2.150

15.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 2.095

16.º - Daniil Medvedev (RUS) - 1.977

17.º - Diego Schwartzman (ARG) - 1.880

18.º - Milos Raonic (CAN) - 1.855

19.º - Grigor Dimitrov (BUL) - 1.835

20.º - Marco Cecchinato (ITA) - 1.819

119.º - Thiago Monteiro (BRA) - 519

162.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 368

241.º - Guilherme Clezar (BRA) - 213

247.º - Thomas Bellucci (BRA) - 219

334.º - João Souza (BRA) - 115