Campeão do US Open, Cilic não joga no 1º dia da Copa Davis

Desgastado após conquistar o título do US Open na última segunda-feira e participar de uma série de compromissos promocionais no dia seguinte, Marin Cilic vai ficar fora do primeiro dia do confronto entre Croácia e Holanda, nesta sexta-feira, em Amsterdã pelos playoffs do Grupo Mundial da Copa Davis.

O capitão da Croácia, Zeljko Krajan, optou por não utilizar Cilic, número 9 do mundo, nesta sexta-feira. Assim, a série será aberta com a partida entre o holandês Igor Sijsling, número 72 do mundo, e o croata Mate Delic, 154º colocado no ranking da ATP. Depois, o croata Borna Coric, de 17 anos e número 176 do mundo, encara o holandês Robin Haase, 70º colocado no ranking.

Cilic vai entrar em ação no sábado, no jogo de duplas. O campeão do US Open e Marin Draganja, número 30 do ranking de duplas, vão enfrentar os holandeses Julien Rojer e Thiemo De Bakker. No domingo, os jogos de simples são invertidos, mas como os capitães podem substituir os jogadores, nada impede que Cilic seja aproveitado.

O confronto em Amsterdã, disputado em quadra de saibro indoor, classifica o vencedor para o Grupo Mundial da Copa Davis de 2015. A equipe derrotada terá que disputar o Zonal Europeu no próximo ano.