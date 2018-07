Campeão em 2010, Ferrero cai na estreia no Brasil Open

SÃO PAULO - Campeão em 2010, o espanhol Juan Carlos Ferrero foi eliminado nesta quarta-feira logo em sua estreia no Brasil Open, em São Paulo. O ex-número 1 do mundo foi derrotado pelo argentino Leonardo Mayer por 2 sets a 0, com parciais de 6/7 (6/8) e 6/2, em 1h52min.

Aos 32 anos, Ferrero não resistiu ao bom ritmo de Mayer, que sacou melhor (faturou 11 aces) e faturou duas quebras de saque, ambas no segundo set. Na sequência, o argentino enfrentará o francês Jeremy Chardy, que furou o qualifying e eliminou o esloveno Blaz Kavcic por duplo 6/4 nesta quarta.

Ainda pela primeira rodada, o italiano Potito Starace despachou o chileno Paul Capdeville por 5/7, 7/6 (9/7) e 6/2. Seu próximo adversário será o argentino Carlos Berlocq. O espanhol Albert Ramos também avançou, ao derrotar o colombiano Santiago Giraldo por 6/3 e 6/4.

Na chave de duplas, o brasileiro André Sá e o eslovaco Michal Mertinak venceram o português Frederico Gil e o argentino Diego Junqueira por 6/3 e 6/0, na estreia. Já Rogério Dutra Silva e Bruno Sant''anna foram eliminados pelos italianos Potito Starace e Daniele Bracciali por duplo 6/4.