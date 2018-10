Campeão em 2017, Dominic Thiem é primeiro Top 10 confirmado no Rio Open de 2019

Campeão do Rio Open em 2017 e atual sétimo colocado do ranking mundial, o austríaco Dominic Thiem se tornou nesta quinta-feira o primeiro tenista Top 10 oficialmente confirmado na próxima edição do ATP 500 brasileiro, será realizado entre os dias 16 e 24 de fevereiro de 2019, em piso de saibro na capital fluminense.

A organização do torneio comemorou a confirmação da presença de Thiem, que nesta temporada mostrou a sua força na terra batida ao avançar à final do Grand Slam de Roland Garros, em Paris. "Nosso compromisso é sempre trazer a elite do tênis, e felizmente teremos o segundo melhor tenista de saibro do mundo. Um jogador que deixou de ser promessa, virou realidade, e que tem mostrado que será uma das grandes forças do circuito por muito tempo", afirmou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

No caso, o dirigente do evento que mais uma vez será disputado nas quadras do Jockey Club Brasileiro colocou o jogador da Áustria apenas atrás de Rafael Nadal, atual líder do ranking mundial, entre os maiores tenistas da atualidade no saibro. Neste tipo de superfície, o espanhol faturou neste ano o seu 11º título de Roland Garros.

E Thiem também festejou o fato de ter confirmado presença na edição de 2019 da competição no Brasil, que é a única do circuito profissional com status de ATP 500 na América do Sul. "O Rio Open sempre é um dos pontos altos do meu calendário. É um prazer jogar no Brasil, em uma das quadras mais legais do circuito, e no meu piso favorito. Sem falar na torcida, uma das mais animadas do mundo. Espero fazer mais uma boa campanha no Rio", disse.

Com 11 troféus de simples no circuito profissional, o austríaco de 25 anos foi campeão de três torneios nesta temporada, em Petersburgo, Lyon e Buenos Aires, e segue na luta direta por uma vaga no ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores tenistas de 2018, entre os dias 11 e 18 de novembro, em Londres.

Neste ano, o Rio Open teve como campeão o argentino Diego Schwartzman e distribuiu R$ 6,7 milhões de premiação, assim como recebeu cerca de 48 mil espectadores ao longo de sua semana de disputas, em fevereiro passado.