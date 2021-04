Campeão em Barcelona, Rafael Nadal retoma vice-liderança do ranking da ATP

O título do Torneio de Barcelona rendeu uma posição no ranking para Rafael Nadal. Na atualização desta segunda-feira, o tenista espanhol subiu do terceiro para o segundo lugar na lista dos melhores tenistas do mundo, definida pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Ele desbancou o russo Daniil Medvedev, que voltou para o terceiro posto.

Com o troféu em Barcelona, que dá 500 pontos ao campeão, Nadal chegou aos 9.810, enquanto o russo tem 9.700. O sérvio Novak Djokovic, apesar da queda na semifinal do Torneio de Belgrado, praticamente em sua casa, manteve a ampla vantagem na liderança, com 11.963 pontos.

Leia Também Sarah Gamal será a primeira mulher árabe e africana a apitar jogos de basquete 3x3 nas Olimpíadas

A subida de Nadal marca mais uma vez o domínio de tenistas do 'Big 3' nas duas primeiras posições do ranking. Em 15 de março, Medvedev havia feito história ao superar o espanhol, tornando-se o primeiro tenista fora do Big a assumir uma das duas primeiras colocações da lista desde 2005. Na atualização desta segunda, a troca de posições entre o espanhol e o russo foi a única novidade no Top 10. O austríaco Dominic Thiem continua em quarto, mas agora mais pressionado pelo grego Stefanos Tsitsipas, que sustentou o quinto posto com o vice-campeonato em Barcelona.

Em sexto está o alemão Alexander Zverev, seguido pelo russo Andrey Rublev, pelo suíço Roger Federer, pelo argentino Diego Schwartzman e pelo italiano Matteo Berrettini, campeão em Belgrado, no domingo.

BRASILEIROS

Entre os brasileiros, Thiago Monteiro perdeu duas posições e figura agora em 78º lugar. Thiago Wild é o segundo mais bem colocado entre os tenistas do País, no 124º posto. E João Menezes aparece na 197ª colocação, ganhando quatro posições.

FEMININO

No feminino, Beatriz Haddad Maia manteve a 242ª colocação, se mantendo como a número 1 do Brasil. Atrás dela vêm Gabriela Cé (247ª), Carol Meligeni (321ª) e Laura Pigossi (326ª), as três ganhando posições na atualização desta segunda-feira. No Top 10, houve apenas uma alteração. A holandesa Kiki Bertens galgou um lugar e aparece no 10º posto, desbancando a checa Petra Kvitova, agora a 12ª. Campeã em Stuttgart, no domingo, a australiana Ashleigh Barty continua liderando, seguida pela japonesa Naomi Osaka.