Campeão em Bastad, azarão francês volta a bater Robredo e avança em Hamburgo

Atual 21º colocado do ranking mundial, Robredo defendia a condição de segundo cabeça de chave do ATP 500 alemão, que tem o seu compatriota Rafael Nadal como grande atração, e no último domingo já havia caído por 2 sets a 0 diante de Paire, que com o título em solo sueco saltou na segunda-feira para o 42º posto da ATP.

Com o novo triunfo sobre Robredo, Paire se credenciou para enfrentar na próxima fase o francês Lucas Pouille, outra surpresa da competição. Vindo do qualifying, ele passou pelo argentino Juan Monaco, sexto cabeça de chave, por 2 sets a 0, também nesta quarta.

Em outro jogo do dia em Hamburgo, o italiano Fabio Fognini, campeão em 2013, também foi às quartas de final ao derrotar o espanhol Albert Ramos por 2 sets a 1, com 6/2, 3/6 e 6/3. Assim, ele terá pela frente na próxima fase o britânico Aljaz Bedene, que horas mais cedo eliminou outro tenista da Espanha: Roberto Bautista.

DUPLAS - No final da programação de confrontos desta quarta também foram definidos os próximos adversários do brasileiro Bruno Soares e do austríaco Alexander Peya na segunda rodada do torneio de duplas de Hamburgo. Serão eles: o eslovaco Martin Klizan e o checo Lukas Rosol, que venceram o croata Marin Draganja e o finlandês Henri Kontinen por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/2. Horas mais cedo, Soares e Peya, cabeças de chave número 2, eliminaram o francês Jeremy Chardy e o polonês Lukasz Kubot com parciais de 6/3 e 7/5.

GSTAAD - O espanhol Feliciano López se tornou o último tenista a garantir vaga, nesta quarta-feira, nas quartas de final do Torneio de Gstaad. Segundo cabeça de chave do ATP 250 suíço realizado em quadras de saibro, ele sofreu um pouco, mas eliminou o alemão Julian Reister com uma vitória por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/1.

Assim, López medirá forças na próxima fase com o colombiano Santiago Giraldo, que horas mais cedo eliminou o turco Marsel Ilhan com parciais de 6/2 e 6/3.