Campeão em Estocolmo, Del Potro sobe 21 posições e volta ao Top 50 do ranking

O argentino Juan Martín del Potro encerrou no domingo um jejum de 33 meses sem levantar um troféu, ao se sagrar campeão do Torneio de Estocolmo, na Suécia. E o título rendeu frutos no ranking da ATP. Graças ao troféu, o argentino subiu 21 posições na lista atualizada nesta segunda-feira e voltou a figurar no Top 50. Sem o mesmo salto, os tenistas do Brasil também subiram no ranking desta semana.

Del Potro saltou do 63º para o 42º lugar da lista da ATP. Com a subida, voltou a ser o número 1 da Argentina. Ele poderá galgar mais posições no ranking se mantiver o ritmo no Torneio da Basileia, que vale mais pontos no circuito, nesta semana. A competição suíça é de nível ATP 500.

O francês Richard Gasquet também se destacou na atualização desta segunda. Campeão no fim de semana, assim como Del Potro, Gasquet brilhou na Antuérpia. E o título lhe rendeu três posições na lista da ATP. Ele agora figura na 16ª colocação, obtendo a melhor subida dentro do Top 20 nesta semana.

No Top 10, as mudanças foram sutis. Os seis primeiros colocados mantiveram suas posições com resultados obtidos numa semana em que os medalhões não entraram em quadra. Afastado das competições até o fim da temporada, o suíço Roger Federer voltou a aparecer na sétima colocação, mesmo sem jogar.

Isso porque o francês Gael Monfils perdeu pontos e retornou para o 8º posto. O austríaco Dominic Thiem subiu para 9º posto e o checo Tomas Berdych caiu uma posição, figurando agora em 10º.

Entre os brasileiros, Thomaz Bellucci subiu quatro posições após obter duas vitórias no Torneio de Moscou, na semana passada. Ele aparece na 58ª posição e não deve passar disso na próxima atualização porque já foi eliminado, ainda no qualifying, no Torneio de Viena, na Áustria.

O maior salto coube a Thiago Monteiro. Ganhando oito posições, passou para a 80ª colocação, sua melhor posição da carreira. Rogério Dutra Silva se aproximou do Top 100 ao subir duas posições. Agora é o 105º colocado do ranking da ATP.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 12.900 pontos

2º - Andy Murray (GBR), 10.485

3º - Stan Wawrinka (SUI), 5.820

4º - Milos Raonic (CAN), 4.690

5º - Kei Nishikori (JAP), 4.650

6º - Rafa Nadal (ESP), 4.380

7º - Roger Federer (SUI), 3.720

8º - Gael Monfils (FRA), 3.635

9º - Dominic Thiem (AUT), 3.250

10º - Tomas Berdych (RCH), 3.060

11º - David Goffin (BEL), 2.795

12º - Marin Cilic (CRO), 2.690

13º - Nick Kyrgios (AUS), 2.460

14º - Roberto Bautista (ESP), 2.445

15º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.160

16º - Richard Gasquet (FRA), 2.110

17º - Lucas Pouille (FRA), 2.106

18º - Grigor Dimitrov (BUL), 2.035

19º - David Ferrer (ESP), 2.000

20º - Alexander Zverev (ALE), 1.745

58º - Thomaz Bellucci (BRASIL), 816

80º - Thiago Monteiro (BRASIL), 687

105º - Rogério Dutra Silva (BRASIL), 559

125º - João Souza (BRASIL), 500