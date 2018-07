Alemão sobe 112 posições na lista da ATP após vencer em Halle

Vice-campeão do Torneio de Queen's, preparatório para Wimbledon, o canadense Milos Raonic voltou a subir no ranking mundial. A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) atualizou a lista nesta segunda-feira e colocou Raonic no sétimo lugar, ultrapassando o austríaco Dominic Thiem e o checo Tomas Berdych, que perderam uma posição cada um.

Campeão em Queen's, Murray não se moveu no ranking, uma vez que ele ainda aparece a mais de 8 mil pontos do líder Novak Djokovic e defendia o título. A diferença é o equivalente ao título de quatro Grand Slams, ou de oito eventos da série Masters 1000. Ainda assim faltariam alguns pontos para o britânico passar na frente.

A escalada mais vistosa no ranking, entretanto, foi do veterano alemão Florian Mayer, de 32 anos. Campeão em Halle, ele subiu incríveis 112 posições de uma só vez, aparecendo em 80.º lugar nesta segunda-feira. Vice em Halle, o também alemão Alexander Zverev, de apenas 19 anos, subiu dez posições e agora é o 28.º. Já o britânico Kyle Edmund, de 21, galgou 17 lugares, aparecendo em 68.º lugar.

Convocado pela Espanha para a Olimpíada, o espanhol Roberto Bautista Agut ganhou a posição do francês Gael Monfils e assumiu o 15.º lugar. Também os australianos Nick Kyrgios (18.º) e Bernard Tomic (19.º) subiram no ranking. Kyrgios, de apenas 21 anos, atingiu o melhor ranking da carreira. Tomic voltou ao Top 20 depois abrir a temporada em 17.º. Ambos decidiram não participar dos Jogos Olímpicos do Rio.

Thomas Bellucci não jogou na semana passada e continua no 62.º lugar do ranking. Ele não atua desde Roland Garros. Já Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, é 84.º colocado, tendo perdido duas posições. Na semana passada, ele caiu nas quartas de final de um Challenger na Itália.

Em duplas, não houve alterações nos primeiros lugares. Marcelo Melo continua em oitavo e Bruno Soares em nono. André Sá subiu cinco posições e agora é o 47.º colocado.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO RANKING DA ATP

1º - Novak Djokovic (SER), 16.950 pontos

2º - Andy Murray (GBR), 8.915

3º - Roger Federer (SUI), 6.425

4º - Rafael Nadal (ESP), 5.335

5º - Stan Wawrinka (SUI), 5.035

6º - Kei Nishikori (JAP), 4.155

7º - Milos Raonic (CAN), 3.175

8º - Dominic Thiem (AUT), 3.175

9º - Tomas Berdych (RCH), 1.950

10º - Richard Gasquet (FRA), 2.905

11º - David Goffin (BEL), 2.780

12º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.725

13º - Marin Cilic (CRO), 2.695

14º - David Ferrer (ESP), 2.605

15º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.150

16º - Gael Monfils (FRA), 2.110

17º - John Isner (EUA), 2.055

18º - Nick Kyrgios (AUS), 1.855

19º - Bernard Tomic (AUS), 1.760

20º - Gilles Simon (FRA), 1.720

62º - Thomaz Bellucci (BRA), 790

84º - Rogério Dutra Silva (BRA), 690

126º - Thiago Monteiro (BRA), 481

182º - João Souza (BRA), 295

194º - Guilherme Clezar (BRA), 274

200º - Andre Ghem (BRA), 266