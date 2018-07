Campeão, Djokovic tem quase o dobro dos pontos de Murray

Novak Djokovic está cada vez mais disparado na liderança do ranking mundial do tênis. A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) divulgou nesta segunda-feira a atualização da lista mostrando o sérvio com praticamente o dobro de pontos do segundo colocado, Andy Murray. Djokovic soma 16.540 pontos, contra 8.370 do segundo colocado - o dobro seria 16.740.

Pentacampeão em Indian Wells - tricampeão consecutivo -, Djokovic manteve a pontuação que tinha na última atualização da lista, mas viu Murray cair. O britânico, que havia sido semifinalista na edição passada, desta vez caiu na terceira rodada e não conseguiu defender seus pontos.

A sorte de Murray foi que Roger Federer não jogou em Indian Wells e, por isso, perdeu a oportunidade de encostar e até tomar o segundo lugar do ranking. Agora a diferença entre eles é de 675 pontos, contra 380 na última atualização.

Semifinalista, Rafael Nadal manteve o quinto lugar, ainda longe de ameaçar Stan Wawrinka - são certa de 1.500 pontos de diferença entre eles. Da mesma forma, o espanhol tem boa folga sobre o japonês Kei Nishikori e o checo Tomas Berdych, respectivamente sexto e sétimo.

A primeira mudança no ranking pelos resultados de Indian Wells foi no 11.º lugar, com o croata Marin Cilic ganhando uma posição. Logo abaixo dele, em 12.º, aparece o canadense Milos Raonic, vice-campeão do Masters 1.000 e que comemora a subida de duas posições. O norte-americano John Isner perdeu um posto e o austríaco Dominic Thiem, dois.

Agora no 35.º lugar do ranking, Thomaz Bellucci perdeu duas posições ao ser eliminado logo na estreia em Indian Wells. Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, subiu 10 postos e se aproximou do Top 100, em 104.º lugar, graças ao vice-campeonato do Challenger de Santiago, no Chile, há duas semanas, mas só agora computado. André Ghem caiu 18 posições e aparece em 172.º, ainda à frente de Guilherme Clezar, o 187.º, que perdeu 14 postos.

DUPLAS - Marcelo Melo segue na liderança no ranking de duplas apesar da frustrante derrota na estreia de Indian Wells. Com 7.680 pontos, ele já vê a aproximação do britânico Jamie Murray, parceiro de Bruno Soares, que tem 7.505.

Soares, aliás, subiu para o oitavo lugar depois de alcançar as quartas de final em Indian Wells. Com 5.340 pontos, se aproximou do sétimo colocado, o francês Nicolas Mahut, que tem 240 a mais. Mas o brasileiro ainda aparece mais de 1.000 pontos atrás do pelotão do terceiro ao sexto colocados, que tem o romeno Horia Tecau, o holandês Jean-Julien Rojer e os americanos Bob e Mike Bryan.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER), 16.540 pontos

2.º - Andy Murray (GBR), 8.370

3.º - Roger Federer (SUI), 7.695

4.º - Stan Wawrinka (SUI), 6.405

5.º - Rafael Nadal (ESP), 4.990

6.º - Kei Nishikori (JAP), 4.070

7.º - Tomas Berdych (RCH), 3.810

8.º - David Ferrer (ESP), 3.505

9.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.130

10.º - Richard Gasquet (FRA), 2.795

11.º - Marin Cilic (CRO), 2.725

12.º - Milos Raonic (CAN), 2.650

13.º - John Isner (EUA), 2.585

14.º - Dominic Thiem (AUT), 2.510

15.º - David Goffin (BEL), 2.290

16.º - Gael Monfils (FRA), 2.130

17.º - Kevin Anderson (AFS), 2.020

18.º - Roberto Bautista Agut (ESP), 1.935

19.º - Gilles Simon (FRA), 1.810

20.º - Bernard Tomic (AUS), 1.670

35.º - Thomaz Bellucci (BRA), 1.200

104.º - Rogério Dutra Silva (BRA), 558

172.º - André Ghem (BRA), 332

187.º - Guilherme Clezar (BRA), 286

204.º - Thiago Monteiro (BRA), 250

239.º - João Souza (BRA), 224