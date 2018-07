Campeão em Paris, Melo abre Wimbledon contra argentinos

Campeão em Roland Garros neste mês, Marcelo Melo conheceu nesta sexta-feira, em Londres, contra quem ele e o seu parceiro Ivan Dodig irão abrir campanha em Wimbledon. Cabeças de chave número 2 do torneio de duplas masculinas do Grand Slam que começa na próxima segunda depois de terem conquistado um triunfo histórico em Paris, o brasileiro e o croata estrearão contra os argentinos Leonardo Mayer e Diego Schwartzman.

O sorteio da chave de duplas masculinas de Wimbledon contou com a presença de seis tenistas brasileiros, sendo que os outros cinco representantes do País nesta disputa serão Bruno Soares, André Sá, Thomaz Bellucci, João Souza e Marcelo Demoliner.

Entre eles, destaque para Soares, que forma com o austríaco Alexander Peya a parceria que figura como oitava cabeça de chave. Possíveis rivais de Melo e Dodig em uma eventual semifinal, eles estrearão na capital inglesa contra os espanhóis Pablo Carreno e Daniel Gimeno-Traver.

Vice-campeões de Wimbledon em 2013, Melo e Dodig antes disso poderão ter pela frente nas oitavas de final os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, 16º pré-classificados, que na estreia pegarão a dupla formada por André Sá e o australiano Chris Guccione. Assim, Sá é outro tenista que também tem chance de pegar os atuais campeões de Roland Garros nas oitavas.

Também desta lado inferior da chave de duplas está Marcelo Demoliner, que entrou nesta disputa de duplas como lucky-loser ao lado do neozelandês Marcus Daniell após os dois terem sido derrotados na rodada final do qualifying. Beneficiados por desistências de tenistas que estavam na chave principal, eles estrearão contra o holandês Robin Haase e o francês Benoit Paire.

Já na parte superior da chave estão Bellucci e João Souza. Primeiro rival de Rafael Nadal na chave de simples, o tenista número 1 do País atua nas duplas de Wimbledon ao lado do argentino Guillermo Duran e estreará contra a parceria formada pelo checo Radek Stepanek e o russo Mikhail Youzhny. Feijão, por sua vez, fará dupla com o dominicano Victor Estrella e pegará o austríaco Julian Knowle e o alemão Andre Begemann.