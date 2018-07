Campeão em Roma, Murray reassume 2ª colocação da ATP

Durou somente uma semana o retorno de Roger Federer à vice-liderança do ranking da ATP. Isto porque Andy Murray foi campeão do Masters 1000 de Roma no último fim de semana, ultrapassou o suíço e reassumiu a segunda colocação na última atualização da lista, divulgada nesta segunda-feira.

Murray surpreendeu o favorito Novak Djokovic na decisão do Masters 1000 de Roma, no último domingo. O britânico venceu o sérvio no saibro pela primeira vez na carreira, confirmou o bom momento neste tipo de piso e conquistou seu primeiro título no ano, o 36.º de simples na carreira.

O resultado foi suficiente para levá-lo de novo à segunda colocação do ranking, que havia perdido para Federer na semana passada. Murray subiu para 8.435 pontos, abrindo distância confortável em relação ao suíço, terceiro colocado com 7.015. A liderança, no entanto, segue tranquila nas mãos de Djokovic, dono de 16.150 pontos.

Outras duas mudanças aconteceram no Top 10 nesta atualização. O canadense Milos Raonic ganhou uma posição e subiu para nono. Outro que ascendeu foi o francês Richard Gasquet, que deixou a 12.ª posição e agora é o décimo. Pior para o espanhol David Ferrer, que caiu de nono para 12.º.

Quem mais foi beneficiado nesta atualização, no entanto, foi o francês Lucas Pouille. Grande surpresa do Masters 1000 de Roma, no qual chegou às semifinais e só foi derrotado pelo campeão Murray, ele subiu nada menos do que 21 posições, saindo de 52.º para 31.º do mundo.

Entre os brasileiros, Thomaz Bellucci perdeu duas posições, mesmo tendo vencido suas duas primeiras partidas em Roma, e caiu para a 39.ª colocação. Já Rogério Dutra Silva subiu nove posições depois de ter sido campeão do Challenger de Bordeaux, na França. Ele é agora o 85.º colocado, uma posição abaixo de seu melhor ranking na carreira, alcançado em 2013.

CONFIRA O RANKING ATUALIZADO DA ATP

1º - Novak Djokovic (SER), 16.150 pontos

2º - Andy Murray (GBR), 8.435

3º - Roger Federer (SUI), 7.015

4º - Stan Wawrinka (SUI), 6.110

5º - Rafael Nadal (ESP), 5.675

6º - Kei Nishikori (JAP), 4.470

7º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.355

8º - Tomas Berdych (RCH), 2.850

9º - Milos Raonic (CAN), 2.785

10º - Richard Gasquet (FRA), 2.725

11º - Marin Cilic (CRO), 2.715

12º - David Ferrer (ESP), 2.650

13º - David Goffin (BEL), 2.570

14º - Gael Monfils (FRA), 2.470

15º - Dominic Thiem (AUT), 2.430

16º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.015

17º - John Isner (EUA), 2.010

18º - Gilles Simon (FRA), 1.945

19º - Nick Kyrgios (AUS), 1.875

20º - Kevin Anderson (AFS), 1.795

39º - Thomaz Bellucci (BRA), 1.055

85º - Rogério Dutra Silva (BRA), 686

139º - Thiago Monteiro (BRA), 409

166º - Andre Ghem (BRA), 325

175º - Guilherme Clezar (BRA), 307

185º - João Souza (BRA), 300