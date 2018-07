Campeão em Roma, Zverev dá salto no ranking e entra no Top 10 pela 1ª vez

Grande surpresa do Masters 1000 de Roma, na semana passada, o alemão Alexander Zverev também é o protagonista do ranking da ATP atualizado nesta segunda-feira. O tenista de apenas 20 anos subiu sete posições e entrou no Top 10 pela primeira vez em sua jovem carreira.

Zverev desbancou o belga David Goffin da décima posição ao se sagrar campeão em Roma, no domingo. Na final, o alemão derrotou o sérvio Novak Djokovic em sets diretos e ganhou embalo e confiança às vésperas de Roland Garros. Zverev conquistou o maior título de sua carreira até agora.

O revés na decisão em Roma não trouxe prejuízos para Djokovic no ranking. Ele segue em segundo lugar, quase 3 mil pontos atrás do escocês Andy Murray. Com esta distância, a posição de número 1 do mundo não estará em jogo no Grand Slam francês. Já as demais colocações do Top 10 poderão sofrer alterações.

O mais ameaçado será o suíço Stan Wawrinka, terceiro colocado, com 5.445, contra 5.375 de Rafael Nadal. O espanhol, quarto do ranking, é o grande favorito ao título em Roland Garros. Fora de Paris, o suíço Roger Federer (5.035) também poderá ser superado no ranking. Por enquanto, é o quinto colocado.

O Top 10 tem ainda o canadense Milos Raonic, o austríaco Dominic Thiem, o croata Marin Cilic e o japonês Kei Nishikori antes de Zverev, fechando a restrita lista dos melhores do mundo na atualidade.

Entre os brasileiros, Rogério Dutra Silva e Thiago Monteiro subiram posições, enquanto Thomaz Bellucci estacionou na 59ª colocação. Vice-campeão do Challenger de Bordeaux, na semana passada, Rogerinho ganhou seis lugares e figura agora em 78º. Monteiro, por sua vez, galgou três colocações. É agora o 95º do mundo.

Os três entraram ou já entraram em quadra nesta semana. Bellucci foi eliminado de forma precoce em Genebra, ainda no domingo, em seu último torneio antes de Roland Garros. Rogerinho também competirá na Suíça. E Monteiro jogará em Lyon, na França.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking:

1.º - Andy Murray (ESC), 10.370 pontos

2.º - Novak Djokovic (SER), 7.445

3.º - Stan Wawrinka (SUI), 5.445

4.º - Rafael Nadal (ESP), 5.375

5.º - Roger Federer (SUI), 5.035

6.º - Milos Raonic (CAN), 4.360

7.º - Dominic Thiem (AUT), 4.145

8.º - Marin Cilic (CRO), 3.765

9.º - Kei Nishikori (JAP), 3.560

10.º - Alexander Zverev (ALE), 3.150

11.º - David Goffin (BEL), 3.055

12.º - Grigor Dimitrov (BUL), 2.900

13.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.870

14.º - Tomas Berdych (RCH), 2.780

15.º - Jack Sock (EUA), 2.415

16.º - Gael Monfils (FRA), 2.365

17.º - Lucas Pouille (FRA), 2.320

18.º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.155

19.º - Nick Kyrgios (AUS), 2.155

20.º - Albert Ramos-Viñolas (ESP), 2.065

59.º - Thomaz Bellucci (BRASIL), 827

78.º - Rogério Dutra Silva (BRASIL), 670

95.º - Thiago Monteiro (BRASIL), 570

140.º - João Souza (BRASIL), 419