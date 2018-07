Campeão em Toronto, Tsonga cai na estreia em Cincinnati

O francês Jo-Wilfried Tsonga parece ter sentido o cansaço depois da grande campanha em Toronto, onde conquistou o título após bater Roger Federer no último domingo. Sem nem lembrar as ótimas atuações da semana passada, o número 10 do mundo esteve irreconhecível e caiu logo na estreia do Masters 1000 de Cincinnati ao perder para o russo Mikhail Youzhny nesta terça-feira por 2 sets 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Ao longo da partida, Tsonga pareceu exausto em diversas oportunidades, mas não era para menos. Ele viveu aquela que talvez tenha sido a melhor semana de sua carreira em Toronto e além do título pode se vangloriar por ter batido alguns dos melhores tenistas do mundo, já que, além de Federer, venceu na caminhada para a decisão Novak Djokovic e Andy Murray.

Nesta segunda, contudo, ele foi atropelado por Youzhny, que não teve maiores dificuldades para vencer. O russo, número 25 do mundo, impôs seu jogo desde o início. Além do potente saque, mostrou bom aproveitamento no serviço do rival, já que conseguiu quatro quebras, para vencer. Ele agora espera o vencedor do duelo entre o italiano Andreas Seppi e o colombiano Santiago Giraldo para conhecer seu adversário.

Se Tsonga caiu, o outro cabeça de chave que entrou em quadra nesta terça se deu bem. O croata Marin Cilic despachou o espanhol Feliciano López com certa facilidade, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Ele agora terá outro espanhol pela frente, Fernando Verdasco.

Nas outras partidas já encerradas do dia, o canadense Vasek Pospisil suou, mas bateu o croata Radek Stepanek em três sets: 5/7, 6/1 e 7/6 (7/4). Também por 2 sets a 1, o norte-americano Robby Ginepri derrotou o austríaco Dominic Thiem, com parciais de 6/3, 5/7 e 7/5. Já o britânico James Ward passou pelo espanhol Guillermo Garcia-Lopez, também em três sets, com 6/2, 3/6 e 6/1.