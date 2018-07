Campeão na Austrália, Wawrinka é convidado para disputar Brasil Open

SÃO PAULO - O Brasil Open, um dos principais torneios de tênis que acontecem no País, pode contar com uma estrela internacional. Os organizadores da competição confirmaram nesta segunda-feira que convidaram o suíço Stanilas Wawrinka, atual número 3 do mundo e campeão do primeiro Grand Slam de 2014 (Aberto da Austrália), para participar do torneio.

A participação de Wawrinka pode se tornar realidade, já que o tenista não está inscrito em nenhuma competição na semana do Brasil Open (de 22 de fevereiro a 02 de março). O contato foi feito com o agente do suíço, Lawrence Frankopan, que voltará a conversar com os organizadores nos próximos dias.

Na edição 2013 do torneio, o suíço quase participou, mas acabou desistindo de última hora alegando exaustão física após encarar Novak Djokovic na Austrália e Tomas Berdych pela Copa Davis."Sempre foi uma ambição e um desejo jogar no Brasil, um lugar incrível pela cultura, a comida e o futebol, além de ter marcado seu nome na história do tênis com gente com grandes personagens. Estou certo que minhas expectativas serão concretizadas quando eu chegar a São Paulo", disse na ocasião.

A edição 2013 do Brasil Open acontece em São Paulo, no Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet no site www.ticketsforfun.com.br/brasilopen.