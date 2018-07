Cuevas vence e busca o bi do Brasil Open contra espanhol neste domingo

O uruguaio Pablo Cuevas segue vivendo grande fase em solo brasileiro. Após conquistar o título do Rio Open no último fim de semana, ele se classificou neste sábado para a decisão do Brasil Open e agora vai tentar conquistar o bicampeonato do torneio paulistano, pois foi campeão no ano passado. E o seu rival na decisão vai ser o espanhol Pablo Carreño Busta, neste domingo.

Cuevas, o número 27 do mundo, superou neste sábado o sérvio Dusan Lajovic, o 76º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 9 minutos.

No primeiro set da partida, Cuevas teve certa dificuldade para confirmar o seu serviço, tanto que salvou cinco break points. Mas ele converteu o único que teve, no sexto game, para encaminhar a sua vitória por 6/3.

Lajovic chegou a abrir 3/1 no segundo set, com uma quebra de saque no quarto game, que acabou sendo devolvida por Cuevas na sequência. E o uruguaio converteu mais um break point no nono game, abrindo 5/4 e depois confirmando o seu saque para se garantir de novo na decisão do Brasil Open.

O representante espanhol na final em São Paulo vai ser Carreño Busta, o número 67 do mundo. Neste sábado, ele venceu fácil Iñigo Cervantes, 65º colocado no ranking, por duplo 6/1, em apenas 52 minutos. Agora, neste domingo, disputará a primeira decisão da sua carreira em um torneio da ATP.

Bem superior, Carreño-Busta só teve o seu saque ameaçado uma vez, no primeiro set, mas conseguiu se safar. Além disso, converteu cinco de dez break points para conquistar o seu segundo triunfo em dois encontros com Cervantes. Agora tentará superar Cuevas, que venceu o único duelo anterior entre eles, no ano passado, em Valência, e colocará em defesa o seu título da edição de 2015 do Brasil Open.