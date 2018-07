Campeãs, Vesnina e Halep sobem no ranking da WTA Sem alterações nas 12 primeiras colocações no ranking da WTA, as principais novidades na atualização desta segunda-feira foram as ascensões da russa Elena Vesnina, da norte-americana Jamie Hampton e da romena Simona Halep, destaques dos Torneios de Eastbourne, na Inglaterra, e de Hertogenbosch, realizados na semana passada.