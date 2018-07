Campeões, checos ficam a uma vitória da final da Davis

O primeiro a entrar em quadra foi Stepanek, que derrotou Juan Monaco por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3), 6/3 e 6/2. Em seguida, Berdych, atual tenista número 5 do mundo, passou por Leonardo Mayer por 3 a 1, com 6/4, 4/6, 6/3 e 6/4.

Assim, a República Checa poderá garantir vaga na decisão da Davis neste sábado, quando ocorrerá o duelo de duplas. Lukas Rosol e Jiri Vesely estão previamente escalados para encarar Horacio Zeballos e Carlos Berlocq, mas há boa chance de o capitão checo Jaroslav Navratil colocar Berdych e Stepanek para atuar, como já ocorreu na final da Davis de 2012, contra a Espanha.

Checos e argentinos estão reeditando em 2013 o mesmo duelo que travaram no ano passado na semifinal da Davis, quando o país europeu ganhou a série decisiva por 3 a 2, em Buenos Aires. Naquela ocasião, além de jogar em casa, a Argentina contou com Juan Martín del Potro, seu principal tenista na atualidade, que neste ano optou por não atuar na competição e deixou o seu país enfraquecido nesta disputa.

POLÔNIA X AUSTRÁLIA - Atuando fora de casa, em Varsóvia, a Austrália mostrou força nesta sexta-feira ao abrir 2 a 0 sobre a Polônia em confronto válido pelo playoff para o Grupo Mundial da Davis. Depois de realizar boa campanha no US Open, no qual chegou às quartas de final, Lleyton Hewitt abriu o duelo entre as duas nações arrasando Lukasz Kubot por 3 sets a 0, com 6/1, 6/3 e 6/2. Em seguida, Bernard Tomic deixou os australianos a um triunfo da elite da Davis ao bater Michal Przysiezny, também por 3 a 0, com 7/5, 7/6 (7/1) e 6/4.

BÉLGICA X ISRAEL - Em duelo que começou já na última quinta-feira por causa do feriado judeu do Yom Kipur, comemorado neste sábado, Israel abriu 2 a 1 sobre a Bélgica nesta sexta-feira pelo playoff da Davis, em Antuérpia, ao ganhar o confronto de duplas. Andy Ram e Jonathan Erlich venceram Oliver Rochus e Steve Darcis por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 5/7, 1/6, 7/5 e 6/3. Na quinta-feira, cada país fez um ponto com uma vitória cada um nas partidas de simples. Em razão do feriado judaico, os dois próximos duelos de simples entre as nações serão apenas no domingo.