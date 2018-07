Campeões de Grand Slam colocam Itália em vantagem na Davis

A Itália virou o confronto contra o Casaquistão, neste sábado, pela primeira rodada da Copa Davis. Campeões do Aberto da Austrália em duplas, Simone Bolelli e Fabio Fognini garantiram o segundo ponto italiano ao vencerem Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (7/4), 6/3, 6/7 (13/15) e 6/4, em jogo decidido na frieza dos italianos nos pontos decisivos.

Número 22 do ranking mundial de simples, Fognini só vai jogar duplas no confronto. O técnico italiano preferiu escalar Bolelli (49.º) e Andreas Seppi (35.º) Na sexta, o primeiro perdeu de Mikhail Kukushkin, mas Seppi deu o troco ganhando de Golubev.

No domingo, a Itália precisa de apenas uma vitória para carimbar a vaga nas quartas de final da Davis. Seppi pega Kukushkin e em seguida Bolelli joga contra Golubev. A equipe italiana, número 7 do ranking mundial, foi semifinalista no ano passado. Os casaques querem ir às quartas pela terceira temporada seguida.