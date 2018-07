Campeões de Wimbledon receberão 1 milhão de libras

Os vencedores das chaves masculina e feminina de simples de Wimbledon neste ano irão receber um prêmio recorde de 1 milhão de libras (aproximadamente R$ 2,7 milhões). O All England Club aumentou o prêmio em dinheiro dos campeões em 150 mil libras para ajudar a compensar a diminuição do valor da moeda frente ao euro e ao dólar.

O aumento significa que a premiação para os homens dobrou nos últimos dez anos em Wimbledon. "Precisamos oferecer um prêmio em dinheiro que seja compatível com o torneio e competitivo no mercado", afirmou Tim Phillips, presidente do All England Club.

Os organizadores também disseram que o teto retrátil sobre a quadra central foi adaptado para permitir que ele seja usado para proteger os espectadores em partidas que sejam disputadas sob sol forte.

O torneio de Wimbledon é o terceiro Grand Slam da temporada e será disputado entre os dias 21 de junho e 4 de julho. O suíço Roger Federer e a norte-americana Serena Williams são os atuais campeões das chaves masculina e feminina de simples, respectivamente.