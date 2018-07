Canadá vence Japão nas duplas e abre vantagem na Copa Davis O Canadá está em vantagem de 2 a 1 no confronto com o Japão pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis. Neste sábado, no jogo de duplas, Daniel Nestor e Vasek Pospisil aproveitaram o apoio da torcida em Vancouver e derrotaram os asiáticos Go Soeda e Yasutaka Uchiyama por 3 sets a 2, com parciais de 7/5, 2/6, 6/3, 3/6 e 6/3, em 2 horas e 58 minutos.