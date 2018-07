Canadense Bouchard desiste de participar do Rio Open de tênis

"Infelizmente eu decidi sair do Rio Open, para ter mais tempo de treinamento e continuar a me preparar para o resto da temporada. Estou decepcionada por não poder jogar um torneio tão especial, mas espero poder competir no Rio em uma próxima oportunidade," se desculpou a tenista.

Bouchard já chegou a ser a número 5 do mundo e possui no seu currículo uma final dos torneios do Grand Slam, em 2014, quando perdeu na decisão de Wimbledon para a checa Petra Kvitova. A canadense também possui um título na sua carreira, conquistado em 2014, em Nuremberg. Hoje, porém, a canadense é apenas a 58ª colocada no ranking da WTA.

Essa queda possui relação com a concussão sofrida por Bouchard em setembro de 2015, durante o US Open, após sofrer uma queda no vestiário. A canadense tentou voltar a jogar em outubro, mas não conseguiu nem concluir o seu jogo de retorno, no Torneio de Pequim.

Assim, a volta efetiva de Bouchard se deu mesmo apenas neste início de 2016, com ela participando de três torneios em janeiro - foi vice-campeã em Hobart e parou na segunda rodada do Aberto da Austrália. Agora, no entanto, optou por não jogar o Rio Open, o que foi lamentado pelos organizadores da competição.

"Estamos decepcionados com a desistência da Eugenie, mas entendemos a decisão e desejamos muita sorte para ela nessa temporada," disse o diretor do torneio, Luiz Procopio Carvalho, que agora terá a brasileira Teliana Pereira como sua principal favorita.