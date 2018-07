Canal francês insinua doping de Nadal e será processado

Por meio de uma animação veiculada em um programa humorístico, um boneco retratado cheio de músculos e com feição parecida com a do tenista número 2 do mundo é exibido chegando em um posto de combustível com o seu carro. E, após entrar em uma loja de conveniência e tomar uma bebida, o espanhol urina dentro do tanque do veículo e depois sai com o mesmo do local andando em uma velocidade muito acima da normal.

Além de insinuar que Nadal tenha feito uso de doping, o comercial ainda trouxe em seu final a frase: "Atletas espanhóis, eles não vencem por acaso". E a animação foi veiculada horas depois de a Corte Arbitral do Esporte condenar o ciclista espanhol Alberto Contador, na última segunda-feira, a dois anos de suspensão em polêmico caso de doping.

Em comunicado publicado nesta quarta-feira, a RFET disse que pretende processar o Canal Plus pela "emissão de um vídeo em que, além de insinuações inadmissíveis e injuriosas, se permite a utilizar (sem autorização) o distintivo e o anagrama desta federação".

"Nesta ocasião, foram ultrapassados limites intoleráveis, e desde já nós da RFET não podemos tolerar o desprestígio e as injúrias aos nossos esportistas", afirmou José Luis Escañuela, presidente da entidade que dirige o tênis espanhol.