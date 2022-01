Candidato ao título, Zverev vence na estreia no Aberto da Austrália

Um dos candidatos ao título do Aberto da Austrália, o alemão Alexander Zverev começou com vitória a sua busca pelo primeiro troféu de Grand Slam da carreira. Nesta segunda-feira, o tenista número três do mundo superou o compatriota Daniel Altmaier, 87º do ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3), 6/1 e 7/6 (7/1).

O campeão olímpico nos Jogos de Tóquio, no ano passado, é um dos mais cotados para levar o troféu em Melbourne, principalmente após a deportação do sérvio Novak Djokovic, que tentou, sem sucesso, disputar o Aberto da Austrália sem estar vacinado contra a covid-19. Zverev poderá até alcançar o topo do ranking pela primeira vez na carreira se for campeão.

Leia Também Djokovic poderá ser barrado em Roland Garros após governo francês aprovar passaporte vacinal

Em sua estreia, o alemão oscilou mais do que o esperado, mas não chegou a perder um set. Foram 53 bolas vencedoras, 43 erros não forçados, 14 aces e seis duplas faltas em 2h38min de confronto.

"Nem tudo saiu como o planejado hoje, para ser honesto. Mas às vezes é assim. É a primeira rodada de um torneio muito longo e nem sempre é possível jogar o seu melhor tênis. Foi uma boa partida para entrar no torneio e espero que a próxima rodada seja melhor", comentou o alemão.

Seu próximo adversário será o local John Millman, que despachou o veterano espanhol Feliciano López, de 40 anos, por 6/1, 6/3, 4/6 e 7/5. O tenista da Espanha disputava seu 79º torneio de Grand Slam em sequência, um recorde.

Outro a vencer foi o russo Aslan Karatsev. O 18º cabeça de chave despachou o espanhol Jaume Munar por 3/6, 7/6 (7/1), 6/7 (3/7), 6/4 e 6/4. O tenista da Rússia foi a sensação da edição passada do Aberto da Austrália, quando alcançou a semifinal.

No feminino, a espanhola Paula Badosa manteve o embalo e obteve grande vitória na estreia. A oitava cabeça de chave superou a local Ajla Tomljanovic com direito a um "pneu": 6/4 e 6/0. No sábado, a tenista da Espanha conquistara o WTA 500 de Sydney, torneio preparatório para o primeiro Grand Slam da temporada.

Em franca ascensão no circuito, Badosa já soma seis vitórias consecutivas na temporada e se coloca como candidata ao título em Melbourne.