Cansaço preocupa Nadal para final de domingo

Na semifinal, Nadal precisou de 3 horas e 11 minutos para derrotar Murray por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 3/6 e 7/6 (8/6). O adversário do espanhol na final do torneio sai ainda neste sábado, no jogo entre o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic.

"Fiquei cansado no segundo set", admitiu Nadal, ao comentar seu jogo com Murray, no torneio que reúne os oito melhores tenistas do mundo e marca o encerramento da temporada. "Não sei o que vai acontecer amanhã (na final), como vou me sentir. Mas agora estou cansado."

Número 1 do mundo, Nadal tem agora nove vitórias em 13 jogos contra Murray na carreira. Mas não poupou elogios ao escocês após a dura partida deste sábado. "Se jogar assim, tenho certeza de que ele tem grande chance de conquistar os títulos importantes", disse o espanhol.