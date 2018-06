Cansado, Nadal desiste de jogar em Queen's após novo título em Roland Garros

Três dias após encerrar uma série de torneios de saibro na Europa, Rafael Nadal decidiu ganhar mais tempo de descanso antes de iniciar a curta temporada de grama. Nesta quarta-feira, ele desistiu de disputar o Torneio de Queen's, um dos principais preparatórios para Wimbledon, em Londres.

+ Federer sofre, mas vence alemão de virada em retorno às quadras

"Queen's é um grande torneio, tenho boas memórias de quando fui campeão em 2008 e gostaria de voltar a jogar lá neste ano. Mas a temporada de saibro foi muito longa para mim, com grandes resultados. E gostaria de me desculpar aos organizadores do torneio e a todos os fãs que esperavam me ver. Mas consultei os meus médicos e preciso ouvir também o que o meu corpo está me dizendo", disse o número 1 do mundo.

Nadal não revelou detalhes sobre sua condição física. Porém, na final de Roland Garros, no domingo, o espanhol precisou de atendimento médico em quadra no terceiro set do jogo contra o austríaco Dominic Thiem. Ele reclamava de dores no braço esquerdo, principalmente no dedo médio.

Nos últimos dois meses, Nadal disputou cinco torneios e venceu quatro deles, todos no saibro. Foram 25 partidas e apenas uma derrota, no Masters 1000 de Madri, justamente para Thiem, a quem o espanhol derrotou na final de Roland Garros. Por conta do desgaste, Nadal decidiu dar um descanso ao corpo antes de retomar as competições, desta vez na grama. Ele não revelou em qual torneio fará o seu retorno.

Os fãs de Queen's, contudo, terão uma compensação na chave de simples. Sem Nadal para torcer, eles ganharam a confirmação de que o sérvio Novak Djokovic jogará a competição. Na segunda-feira, o ex-número 1 do mundo recebeu o convite para entrar na chave principal, em sua primeira competição nesta temporada de grama.