Capitão da Romênia, Nastase insulta rivais e é expulso de duelo da Fed Cup

Capitão da equipe da Romênia na Fed Cup, Ilie Nastase foi expulso do local que está sediando o duelo pela repescagem do Grupo Mundial II contra a Grã-Bretanha após realizar comentários considerados abusivos contra Johanna Konta, o que levou a arbitragem a suspender temporariamente uma partida.

Nastase, de 70 anos e que já liderou o ranking da ATP, também insultou uma jornalista britânica presente ao duelo em Constanta, um dia depois de aparentemente ter feito comentários ofensivos sobre a gravidez anunciada recentemente por Serena Williams.

A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) abriu uma investigação, com o seu presidente, David Haggerty, condenando Nastase por seu "comportamento inaceitável".

"Nenhum jogador, oficial, membro da imprensa ou torcedor deve ter de suportar qualquer tipo de abuso", disse Haggerty, "e o senhor Nastase não vai mais fazer parte desse confronto".

Com Konta batendo a romena Sorana Cirstea por 6/2 e 1/2, Nastase se envolveu em uma confusão, aparente reclamando do barulho da torcida local. Ele foi ouvido proferindo palavrões contra Konta, a capitã de Grã-Bretanha Anne Keothavong e o árbitro. Nastase foi expulso da quadra pelo árbitro Andreas Egli e depois de tentar ir para a arquibancada, foi levado para os vestiários.

A ITF disse que Egli pediu a Nastase para deixar a quadra "por conduta antidesportiva, já tendo recebido dois alertas oficiais. O senhor Nastase também foi retirado da quadra devido à sua falta grave". A credencial dele foi retirada e uma comissão da ITF vai decidir agora que punições adotará.

Além disso, em um outro incidente neste sábado, Nastase foi acusado de insultar a jornalista Eleanor Crooks por ter publicado os seus comentários sobre Serena. "Por que você escreveu isso? Você é estúpida", teria afirmado.

"Ele repetidamente me chamou de estúpida, me perguntou por que o que ele disse era racista. Eu expliquei que simplesmente relatamos o que ele disse e que era desnecessário fazer um comentário sobre a cor. Ele disse que os ingleses estavam lá fora para pegá-lo e me chamou de estúpida mais algumas vezes", afirmou Crooks.

"Felizmente ele estava do outro lado da sala e havia outros jornalistas por isso foi mais desagradável do que uma ameaça. Mas esse certamente não é o comportamento que você esperaria de alguém em sua posição e totalmente desnecessário, especialmente porque ele não contestou a precisão do que foi relatado", concluiu a jornalista.

A partida entre Konta e Cirstea foi retomada posteriormente, com a britânica vencendo cinco games seguidos para assegurar o seu triunfo por 6/2 e 6/3.