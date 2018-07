Capitão do Brasil, João Zwetsch mostra confiança para disputa da Davis

SÃO PAULO - Após a convocação dos Estados Unidos, anunciada na terça-feira, o capitão da equipe brasileira na Copa Davis mostrou confiança para o confronto que acontecerá entre os dias 1º e 3 de fevereiro, em Jacksonville (EUA). Para João Zwetsch, o Brasil está pronto para o desafio.

A novidade na convocação dos Estados Unidos foi a presença de John Isner, principal tenista do país na atualidade (número 13 do mundo), que está voltando agora de contusão. Além dele, os norte-americanos terão Sam Querrey (22º colocado do ranking) e os duplistas Bob e Mike Bryan.

"É o que a já gente estava esperando, eles vão com a força máxima deles no momento. Existia uma pequena dúvida sobre o John Isner por causa da lesão que deixou ele fora do Aberto da Austrália, mas, pelo andar das coisas, ele está recuperado", afirmou João Zwetsch.

"Para nós, não muda muito. A possibilidade de o Isner poder ficar fora ficou para trás e estamos prontos para enfrentar o que a gente sempre esperou acontecer. Agora vamos para a briga", avisou o capitão do Brasil, que também já definiu a equipe para o confronto.

Para encarar os Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo Mundial (divisão de elite da Copa Davis), o Brasil contará com Thomaz Bellucci (33º colocado do ranking) e Thiago Alves (número 145 do mundo), além da dupla formada por Marcelo Melo e Bruno Soares.