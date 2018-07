Capitão do Brasil na Davis aprova quadra de BH e diz ser semelhante a do Rio-2016 Faltando menos de um mês para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a equipe do Brasil na Copa Davis não esconde que encara o confronto com o Equador, válido pelo Zonal Americano I, como teste e preparação para o grande evento de agosto. Nesta terça-feira, jogadores e o capitão João Zwetsch, aprovaram a semelhança da quadra dura da Arena Minas Tênis, que receberá o duelo em Belo Horizonte, com a quadra do Rio-2016.