Capitão do Brasil valoriza equipe após vitória na Davis

Depois de ter a escalação contestada para o confronto entre Brasil e Espanha pelos playoffs da Copa Davis, o capitão João Zwetsch só pensa em comemorar. Para ele, o retorno da equipe ao Grupo Mundial em 2015 após vencer o confronto por 3 a 1 é uma recompensa pelo trabalho diário de seus tenistas.

"A emoção foi muito grande. Fico muito contente pelos jogadores, que batalham tanto. É sempre uma emoção muito grande quando a gente consegue ganhar de uma equipe como a Espanha. Foi uma vitória muito marcante. Todos são merecedores. A participação da equipe como um todo é fundamental", exaltou.

O capitão optou por convocar Rogério Dutra Silva no lugar de João Souza, o Feijão, que hoje está melhor posicionado no ranking da ATP. As críticas tornaram-se ainda mais contundentes depois da derrota arrasadora sofrida por Rogerinho diante do espanhol Roberto Bautista Agut na sexta-feira. Apesar da polêmica, Zwetsch garante estar orgulhoso de seu grupo.

"Confio na minha equipe cegamente. Sempre disse isso. Ganhamos da Espanha, só isso. A Espanha é uma máquina de fazer jogadores, um melhor que o outro. E, para todo mundo, desde que aconteceu o sorteio, foi uma luta pessoal diária, constante, se convencer dia após dia que a gente poderia ganhar", afirmou.

O Brasil garantiu o acesso à elite do torneio com a vitória de Thomaz Bellucci sobre Bautista Agut por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6, 6/3 e 6/2, neste domingo. O tenista já tinha somado um ponto para a equipe com um triunfo sobre Pablo Andujar, de virada, por 3 sets a 2, na sexta-feira. No sábado, a dupla Marcelo Melo/Bruno Soares bateu os espanhóis Marc López e David Marrero em sets diretos e colocou o País em vantagem. Com a vaga antecipada, Dutra Silva não voltou a entrar em quadra para o último duelo da série.