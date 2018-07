Capitão do Brasil, Zwetsch vê Bélgica com 'pequena vantagem' em duelo da Davis

O Brasil jogará sua classificação para o Grupo Mundial da Copa Davis em 2017 neste fim de semana, diante da Bélgica. Fora de casa, o time Brasileiro sabe que a tarefa será bastante difícil. O capitão da equipe, João Zwetsch, por exemplo, admitiu uma "pequena vantagem" do adversário por atuar diante de sua torcida, na cidade de Oostende, e na quadra com piso duro, que lhe favorece.

"Vai ser um confronto muito duro e todos os cinco pontos serão definidos em jogos duros. Acho que a Bélgica tem uma pequena vantagem por jogar em casa, nas condições que prefere e com a sua torcida. Mas nós estamos esperando ter nossas chances durante o fim de semana e estamos nos preparando para aproveitá-las quando elas aparecerem", declarou.

Além do fator casa, o time belga conta com um tenista no Top 20 da ATP na atualidade. David Goffin é o número 14 do mundo e, disparado, o nome mais bem colocado no ranking neste confronto. Por outro lado, Thomaz Bellucci é somente o 79.º do mundo, mas derrotou Goffin no último encontro entre eles, na Olimpíada do Rio.

"Acho que isso não é uma vantagem, mas eu me sinto mais confiante para jogar contra o David. Ele é um grande jogador nesta superfície e eles estão jogando no melhor piso para eles. Vai ser um jogo muito duro, eles têm a vantagem de jogar em casa e com a torcida. Espero partidas duras contra ambos os jogadores, mas é claro que estou confiante para fazer bons jogos", comentou Bellucci.

Além de Bellucci, o time brasileiro conta com Thiago Monteiro para as partidas de simples. Nas duplas, mais uma vez os representantes serão Bruno Soares e Marcelo Melo. O confronto entre Brasil e Bélgica acontecerá de sexta-feira a domingo.