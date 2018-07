Carla Suárez Navarro confirma favoritismo e atropela na estreia na Suíça

A espanhola Carla Suárez Navarro não teve qualquer dificuldade para começar bem sua trajetória na briga pelo título do Torneio de Biel, na Suíça. Nesta quarta-feira, a cabeça de chave número 2 atropelou a norte-americana Julia Boserup por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Suárez Navarro precisou de somente pouco mais de uma hora para derrotar a adversária, número 86 do mundo. Ela chegou a ter o serviço quebrado em uma oportunidade, mas devolveu aproveitando cinco dos 11 break points que teve para arrancar para um triunfo tranquilo.

Agora, a número 23 do ranking terá pela frente a italiana Camila Giorgi, 98.ª do mundo. Giorgi chegou à segunda rodada na Suíça ao bater na estreia a alemã Antonia Lottner por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Outra cabeça de chave que avançou na competição foi a alemã Julia Goerges. Sétima favorita do torneio, a número 46 do mundo eliminou a francesa Oceane Dodin por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, já pela segunda rodada. Agora, espera para conhecer sua adversária nas quartas de final, que sairá do confronto entre a favorita Barbora Strycova e Carina Witthoeft.

Mas não foram todas as cabeças de chave que venceram nesta quarta. Quinta favorita do torneio, a alemã Laura Siegemund caiu para a suíça Viktorija Golubic, número 54 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 7/6 (7/3). Na segunda rodada, Golubic vai duelar com a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich.

Nas outras partidas do dia pelo Torneio de Biel, a checa Kristyna Pliskova passou pela croata Donna Vekic, a estoniana Anett Kontaveit bateu a russa Evgeniya Rodina e a belga Elise Mertens venceu a alemã Mona Barthel.

BOGOTÁ

No Torneio de Bogotá, a checa Katerina Siniakova foi eliminada logo na segunda rodada. Cabeça de chave número 2, ela foi surpreendida pela espanhola Sara Sorribes Tormo, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Tormo agora encara a polonesa Magda Linette, quinta cabeça de chave, que passou pela búlgara Elitsa Kostova em dois sets, com duplo 6/4.

Já a terceira cabeça de chave, Johanna Larsson, confirmou o favoritismo contra a paraguaia Verónica Cepede Royg. A algoz de Bia Haddad Maia caiu para a sueca por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Agora, Larsson vai encarar a italiana Sara Errani, que venceu a norte-americana Sachia Vickery por 2 sets a 0, com parciais 6/2 e 6/3.

Quarta favorita da competição, a espanhola Lara Arruabarrena também avançou, ao fazer 2 sets a 0 sobre a russa Irina Khromacheva por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 7/6 (7/3) e 6/0. Nas quartas, ela vai encarar a sérvia Aleksandra Krunic, que também aplicou "pneu" para eliminar a espanhola Sílvia Soler-Espinosa, com parciais de 6/0 e 7/5.