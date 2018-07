Carla Suárez Navarro é eliminada no Torneio de Fez Principal favorita ao título, a espanhola Carla Suárez Navarro foi eliminada na segunda rodada do Torneio de Fez, no Marrocos. Nesta quarta-feira, ela abandonou o jogo contra a britânica Anne Keothavong quando vencia o primeiro set por 6/5, sendo eliminada precocemente.