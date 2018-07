Carla Suárez Navarro ganha cinco posições e entra no Top 10 O título do Torneio de Doha fez a espanhola Carla Suárez Navarro subir no ranking da WTA. A tenista de 27 anos ganhou cinco posições com a vitória no Catar, entrou no Top 10 e agora é a número 6 do mundo. A liderança da lista continua tranquila nas mãos da norte-americana Serena Williams.