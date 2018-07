Carla Suárez Navarro leva seu segundo título da WTA em Doha

A espanhola Carla Suárez Navarro conquistou neste sábado o seu segundo título de um torneio da WTA (Associação das Tenistas Profissionais). Atual número 11 do ranking mundial, Navarro, de 25 anos, conquistou o Torneio de Doha, no Catar, ao vencer na final Jelena Ostapenko, da Letônia, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/4.

Na sexta, na semifinal, a espanhola já havia superado o favoritismo da polonesa Agnieszka Radwanska para alcançar a final. Na decisão, encontrou uma rival de apenas 18 anos que é a 88.ª do ranking mundial e tem uma carreira peculiar. Nas duas vez que passou das oitavas de final de um torneio da WTA, chegou até a final. Em Quebec (Canadá), no ano passado, ela também fora vice campeã.

Já Navarro faz boa temporada. Foi semifinalista em Brisbane (Austrália) e chegou às quartas de final do Aberto da Austrália. Agora, em Doha, conquistou seu segundo título do circuito da WTA. O outro havia sido obtido em maio de 2014, em Portugal.