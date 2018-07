Carla Suárez Navarro passa por norte-americana e vai às quartas em Estrasburgo

A espanhola Carla Suárez Navarro confirmou o favoritismo e avançou às quartas de final do Torneio de Estrasburgo nesta terça-feira. No piso em que é mais forte, o saibro, a cabeça de chave número 4 derrotou a norte-americana Christina McHale por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, pela segunda rodada.

Suárez Navarro já havia estreado com vitória sobre a japonesa Naomi Osaki. Principal favorita ainda viva no torneio, após as quedas de Caroline Wozniacki e Elena Vesnina e o abandono de Mirjana Lucic-Baroni, a tenista agora encara nas quartas de final a australiana Samantha Stosur, que atropelou a norte-americana Madison Brengle nesta terça, com parciais de 6/0 e 6/1.

Outra cabeça de chave que levou a melhor nesta terça-feira foi a chinesa Shuai Peng. Oitava favorita na França, a tenista derrotou a dona da casa Amandine Hesse, apenas 223.ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Agora, ela encara sua compatriota Shuai Peng ou a norte-americana Shelby Rodgers.

Já a dominicana Monica Puig foi surpreendida nesta terça e está eliminada. A nona cabeça de chave caiu diante da checa Krystina Pliskova, número 48 do mundo, que pegará a francesa Caroline Garcia ou a polonesa Magda Linette.

NUREMBERG

No Torneio de Nuremberg, as favoritas estrearam com vitória nesta terça-feira. Cabeças de chave número 1 e 2, respectivamente, a holandesa Kiki Bertens e a casaque Yulia Putintseva avançaram à segunda rodada. Bertens passou pela alemã Katharina Garlach por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, enquanto Putintseva precisou de três sets para bater a israelense Julia Glushko: 6/4, 5/7 e 6/0.

Cabeças de chave número 4, 5 e 7, respectivamente, Laura Siegemund, Alison Riske e Yaroslava Shvedova também se classificaram à próxima fase, assim como a romena Sorana Cirstea e as alemãs Annika Beck e Carina Witthoeft.