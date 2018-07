Carla Suárez Navarro vence Petkovic e vai à final do Torneio de Miami Principal surpresa do Torneio de Miami, a espanhola Carla Suárez Navarro está na decisão da competição. Cabeça de chave número 12, ela superou o favoritismo da alemã Andrea Petkovic, venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/3, e se garantiu como primeira finalista da competição norte-americana.