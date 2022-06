Carlos Alcaraz garante presença para defender título no Rio Open 2023

O tenista Carlos Alcaraz confirmou a sua participação na edição do Rio Open 2023. A competição será realizada no Jockey Club do Rio entre os dias 18 e 26 de fevereiro. Atual campeão do torneio, o espanhol de 19 anos vem brilhando nesta temporada. Ele foi campeão no ATP 500 de Barcelona e nos Masters 1000 de Miami e Madri.

O ano de 2022 vem sendo especial para Alcaraz, um dos destaques da temporada, pelos seus grandes resultados em quadra. Ele é o tenista mais jovem desde 2005 a entrar no top 10 do ranking da ATP (é o número sete do mundo).

O título conquistado no Rio de Janeiro no ano passado colocou o espanhol como tenista mais jovem a ganhar um ATP 500. A precocidade tem rendido outras marcas importantes. Em Madri, ele foi o jogador mais novo a superar as estrelas Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Diretor do Rio Open, Luiz Carvalho festejou a confirmação do jovem espanhol na competição. "O Alcaraz faz parte da história do Rio Open e a gente da dele. É uma satisfação poder contar com sua presença em 2023. Um tenista que a gente viu jogar em um ATP pela primeira vez aqui. Ganhou o torneio no Rio e, dali em diante, não parou mais. Alcaraz se tornou um top 10 consolidado"

O Rio Open vai entrar em sua nona edição e faz parte do calendário da ATP desde 2014. Tenistas de renome internacional como Rafael Nadal, David Ferrer e Pablo Cuevas já faturaram o título do torneio. Os ingressos na pré-venda poderão ser adquiridos entre os dias 1º e 7 de julho no site eventim.com.br. As vendas serão feitas online.