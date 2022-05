Carlos Alcaraz perde para Alexander Zverev e cai nas quartas em Roland Garros

Candidato ao título de Roland Garros e sensação da temporada, o espanhol Carlos Alcaraz foi eliminado nas quartas de final, nesta terça-feira, em Paris. O tenista de 19 anos foi derrubado pelo alemão Alexander Zverev por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/4, 4/6 e 7/6 (9/7), em 3h18min de duelo.

O triunfo garantiu o número 3 do mundo na semifinal de Roland Garros pelo segundo ano seguido. No ano passado, ele foi eliminado pelo grego Stefanos Tsitsipas, já fora do torneio. Desta vez, o alemão terá uma missão ainda mais complicada pela frente. Enfrentará o vencedor do confronto entre o sérvio Novak Djokovic, atual campeão e líder do ranking, e o espanhol Rafael Nadal, dono de 13 títulos no saibro parisiense.

Vindo de atuações e discretas e longe de empolgar em Roland Garros até então, Zverev guardou seu melhor tênis para o importante duelo desta terça. Diante de si, tinha o tenista mais badalado dos últimos meses. Alcaraz, número 6 do mundo, é quem mais levantou troféus no ano e chamou a atenção do mundo ao derrubar o próprio Zverev, Nadal e Djokovic no saibro do Masters de Madri, no início do mês.

As atuações consistentes, mesmo diante de forte pressão e contra favoritos, elevaram Alcaraz a condição de um dos favoritos neste ano em Paris. Mas o jovem tenista exibiu mais irregularidade do que o esperado e sofreu até mesmo para vencer rivais de menor expressão. Contra um inspirado Zverev, o espanhol até sonhou com o quinto set, mas não resistiu.

Sólido em todos os fundamentos, o alemão praticamente atropelou o rival espanhol nos dois primeiros sets. Alcaraz não desanimou e, mesmo pressionado, levou a terceira parcial. Na quarta, o equilíbrio predominou até Zverev fechar o jogo num apertado tie-break.

Apesar do triunfo por 3 a 1, o alemão obteve apenas uma quebra de saque a mais que o rival: 3 a 2. Mas cometeu menos erros não forçados - 34 contra incríveis 56 - e arriscou menos no fundo de quadra, com 39 bolas vencedoras, diante de 46 de Alcaraz, que registrou sua melhor campanha em Paris - em 2021, caiu na 3ª rodada.

FEMININO

A primeira semifinal da chave feminina foi definida nesta terça. A disputa pela vaga na final terá a surpreendente italiana Martina Trevisan e a jovem americana Coco Gauff. Trevisan, 59ª do mundo, conquistou vaga em sua primeira semifinal de Grand Slam ao despachar a canadense Leylah Annie Fernandez (17ª cabeça de chave), atual vice-campeã do US Open, por 6/2, 6/7 (3/7) e 6/3.

Gauff (18ª), por sua vez, venceu o duelo americano com Sloane Stephens, vencedora do US Open de 2017, por 7/5 e 6/2. Trata-se do melhor resultado da tenista de 18 anos em torneios deste nível. Até então, a campanha mais avançada que conquistou parou nas quartas de final, justamente de Roland Garros, no ano passado.