Carlos Alcaraz vence Casper Ruud e se torna o primeiro espanhol campeão em Miami

Carlos Alcaraz se tornou o primeiro espanhol a ganhar o Masters 1000 de Miami, neste domingo, ao derrotar o norueguês Casper Ruud, por 2 sets 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h52 de jogo. O tênis da Espanha havia fracassado oito tentativas, cinco das quais com Rafael Nadal.

Após o último ponto, Alcaraz se dirigiu até as arquibancadas para abraçar o treinador Juan Carlos Ferrero, que chegou apenas na véspera em Miami por causa da morte de seu pai.

No primeiro set, Ruud não teve problemas para confirmar seu primeiro serviço, enquanto Alcaraz cometeu três erros e teve sua primeira quebra. Norueguês teve mais dificuldade no terceiro game, mas conseguiu fechar e manter a vantagem no placar.

Alcaraz teve seu melhor desempenho no quarto game e fez o primeiro ponto. O espanhol atingiu bom ritmo e chegou a ameaçar Ruud, que precisou se esforçar muito para marcar 4 a 1. O espanhol entrou de vez no jogo, confirmou seu serviço e quebrou o do rival, que cometeu vários erros no sétimo game: 4 a 3.

Os tenistas passaram a atuar em alto nível e confirmaram seus serviços: 5 a 4, Ruud. Alcaraz voltou a empatar o jogo, após um game no qual cometeu dupla falta, mas obteve um ace. Ele ainda conseguiu mais uma quebra e abriu 6 a 5. Com moral, o espanhol acertou 'deixadinha', superou esforço de Ruud, confirmou o saque e fechou o primeiro set: 7 a 5.

O segundo set começou com Alcaraz no melhor momento e Ruud no pior. Com isso, o espanhol quebrou duas vezes seguidas o saque do norueguês e abriu 3 a 0. Surpreendentemente, Ruud voltou bem para o quarto game, chegou a ter 0 a 40, 'brigou' muito com o espanhol e diminuiu para 3 a 1. Voltou a jogar bem e marcou o segundo ponto, mas o esforço fez o tenista pedir um tempo médico por causa de dores no quadril esquerdo.

A parada pareceu ter feito bem a Alcaraz, que não perdeu ponto no sexto game e fechou para 4 a 2. Os dois revezaram bons e maus momentos e a partida ficou em 5 a 3 para o espanhol. Ruud sacou bem e marcou 5 a 4. Alcaraz fez a mesma coisa e definiu a vitória.