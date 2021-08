Carol Meligeni conquista 3º título de dupla em quatro finais e sobe no ranking da WTA

Após dois títulos e um vice em torneios de dupla do ITF W25, a tenista Carol Meligeni disputou neste sábado sua quarta final consecutiva e foi campeã mais uma vez, o que a colocou no top 200 do ranking da WTA. Ao lado da britânica Sarah Beth Grey, a paulista levantou a taça do ITF W60 de Prerov, na República Checa, após vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 3/6 (13/11), a dupla formada pelas japonesas Mana Kawamura e Funa Kokazi.

Com o novo título, Carol vai assumir a 185ª colocação do ranking mundial, além de ficar com o segundo lugar no ranking nacional, atrás apenas da medalhista olímpica Luísa Stefani. A ascensão, corada neste sábado, foi construída com ótimos resultados ao longo das últimas semanas.

A tenista brasileira foi campeã em Bydgoszcz e vice em Radom, em duas etapas disputadas na Polônia ao lado da bielorrussa Iryna Shymanovich, além de ter vencido em Banja, na Sérvia, jogando com a venezuelana Andrea Gamiz. Em Perov, ela jogou pela primeira vez com Sarah Bey Grey como dupla e conseguiu um excelente desempenho até chegar à final.

Primeiro, elas venceram a holandesa Isabelle Haverlag e a romena Alexandra Ignatik, por 6/1 e 6/2. Então, na disputa das semifinais, foi a vez de bater a tcheca Anastasia Detiuc e a venezuelana Andrea Gamiz, cabeças 1, por 6/4 e 7/5. Carol vai em busca de mais um título na próxima semana, quando disputa o ITF W25 de Viena, na Áustria.