Caroline Garcia abandona e Sevastova vence na estreia no Torneio de Brisbane

A eliminação precoce da francesa Caroline Garcia foi o principal destaque do primeiro dia de disputa do Torneio de Brisbane, evento preparatório para o Aberto da Austrália. Neste domingo, a número 8 do mundo deixou o evento ao abandonar o duelo contra a compatriota Alize Cornet, a 38ª colocada no ranking da WTA.

Garcia até começou bem o duelo, tendo vencido a primeira parcial por 6/3. Mas Cornet devolveu o placar no segundo set. Logo no começo do terceiro, a Top 10 abandonou a quadra por causa de dores lombares. Nas oitavas de final, Cornet terá pela frente a croata Mirjana Lucic-Baroni (32ª), que passou pela alemã Tatjana Maria por 6/4, 4/6 e 6/0.

Número 16 do mundo, a letã Anastasija Sevastova avançou em Brisbane ao derrotar neste domingo a australiana Samantha Stosur, a 41ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Já a sérvia Aleksandra Krunic (53ª) será a adversária de estreia da espanhola Garbiñe Muguruza em Brisbane após passar pela alemã Carina Witthoft por 7/5 e 7/6 (7/2). Também neste domingo, as croatas Ana Konjuh e Ajla Tomljanovic se garantiram nas oitavas de final do evento australiano.

NA CHINA

Pelo Torneio de Shenzhen, duas das três cabeças de chave que entraram em quadra neste domingo se deram bem, casos da romena Irina Begu e da checa Katerina Siniakova. Já a chinesa Wang Qiang perdeu para a norte-americana Alison Riske por 7/5 e 6/0.

A chinesa Duan Yingying, a bielo-russa Aryna Sabalenka e a polonesa Magda Linette triunfaram nos outros jogos deste domingo em Shenzhen.