Caroline Wozniacki amplia vantagem e Victoria Azarenka vai ao 5.º lugar

Campeã do Torneio de Charleston, no último domingo, nos Estados Unidos, a dinamarquesa Caroline Wozniacki ampliou a sua vantagem na liderança do ranking feminino do tênis, atualizado nesta segunda-feira pela WTA. Ele agora exibe 9.930 pontos, contra 8.115 da belga Kim Clijsters, vice-líder, que está lesionada e não atuou na semana passada.

Já a bielo-russa Victoria Azarenka subiu na sexta para a quinta posição depois de conquistar, também no domingo, o título do Torneio de Marbella, na Espanha. Com isso, ela ultrapassou a australiana Samantha Stosur, que caiu para a sexta colocação.

A troca de postos entre Azarenka e Stosur foi a única alteração de posição no top 10 do ranking. Já no grupo das 20 mais bem colocadas, a outra novidade foi protagonizada pela russa Svetlana Kuznetsova, que assumiu o 13.º lugar e deixou a polonesa Agnieszka Radwanska no 14.º.

A brasileira mais bem posicionada no ranking é Ana Clara Duarte, 238.ª no geral, seguida de longe pela número 2 do País, Vivian Segnini, atual 352.ª do mundo.

Ranking da WTA, 11/4:

1.ª Caroline Wozniacki (DIN), 9.930 pontos

2.ª Kim Clijsters (BEL), 8.115

3.ª Vera Zvonareva (RUS), 7.815

4.ª Francesca Schiavone (ITA), 5.171

5.ª Victoria Azarenka (BLR), 4.630

6.ª Samantha Stosur (AUS), 4.606

7.ª Na Li (CHN), 4.300

8.ª Jelena Jankovic (SER), 4.235

9.ª Maria Sharapova (RUS), 3.726

10.ª Serena Williams (EUA), 3.035

11.ª Shahar Peer (ISR), 3.030

12.ª Marion Bartoli (FRA), 2.925

13.ª Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.900

14.ª Agnieszka Radwanska (POL), 2.860

15.ª Venus Williams (EUA), 2.765

16.ª Kaia Kanepi (EST), 2.760

17.ª Ana Ivanovic (SER), 2.750

18.ª Petra Kvitova (RCH), 2.743

19.ª Andrea Petkovic (ALE), 2.735

20.ª Flavia Pennetta (ITA), 2.570

---------------------------------------

238.ª Ana Clara Duarte (BRA), 229

352.ª Vivian Segnini (BRA), 122

356.ª Roxane Vaisemberg (BRA), 120

373.ª Maria Fernanda Alves (BRA), 111