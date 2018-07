Caroline Wozniacki amplia vantagem na liderança do ranking da WTA

LONDRES - A dinamarquesa Caroline Wozniacki se manteve por mais uma semana na liderança folgada do ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira, mesmo sem ter sido campeã do Torneio de Stuttgart. Derrotada na decisão pela alemã Julia Goerges, a número 1 do mundo atingiu os 9.970 pontos.

Na última semana, Wozniacki defendia 280 pontos e somou 320 pontos ao ser vice-campeã em Stuttgart. Como a belga Kim Clijsters não entrou em quadra por conta de uma lesão no tornozelo, a vantagem da dinamarquesa para a segunda colocada no ranking subiu 40 pontos e já é de 1.855.

Semifinalista no Torneio de Stuttgart, a russa Vera Zvonareva alcançou os 7.615 pontos e está na terceira colocação. Ela é seguida pela italiana Francesca Schiavone, pela bielo-russa Victoria Azarenka, pela australiana Samantha Stosur, pela chinesa Na Li, pela sérvia Jelena Jankovic, pela russa Maria Sharapova e pela norte-americana Serena Williams, que fecha o Top 10 da lista.

Campeã do Torneio de Stuttgart, Julia Goerges entrou no Top 30 do ranking da WTA. A tenista alemã subiu cinco posições na lista e agora está em 27.º lugar.

Ranking da WTA, 25/04:

1.º - Caroline Wozniacki (DIN), 9.970 pontos

2.º - Kim Clijsters (BEL), 8.115

3.º - Vera Zvonareva (RUS), 7.615

4.º - Francesca Schiavone (ITA), 4.892

5.º - Victoria Azarenka (BLR), 4.630

6.º - Samantha Stosur (AUS), 4.336

7.º - Na Li (CHN), 4.300

8.º - Jelena Jankovic (SER), 4.235

9.º - Maria Sharapova (RUS), 3.726

10.º - Serena Williams (EUA), 3.035

11.º - Shahar Peer (ISR), 3.030

12.º - Agnieszka Radwanska (POL), 3.000

13.º - Marion Bartoli (FRA), 2.925

14.º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.900

15.º - Andrea Petkovic (ALE), 2.785

16.º - Venus Williams (EUA), 2.765

17.º - Kaia Kanepi (EST), 2.760

18.º - Ana Ivanovic (SER), 2.750

19.º - Petra Kvitova (RCH), 2.743

20.º - Flavia Pennetta (ITA), 2.570

232.º - Ana Clara Duarte (BRA), 241