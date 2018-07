Caroline Wozniacki arrasa surpresa da Letônia e avança à semifinal no US Open

No ranking mundial da WTA, Anastasija Sevastova está na 48.ª colocação, 30 posições à frente de Caroline Wozniacki. Mas a tenista da Letônia não foi nem sombra do que mostrou nas fases anteriores do US Open, quando conseguiu eliminar a espanhola Garbiñe Muguruza (atual campeã de Roland Garros) e a britânica Johanna Konta.

Ex-número 1 do mundo e atual 74.ª colocada do ranking, Caroline Wozniacki chega, assim, à sua quinta semifinal de US Open na carreira e ainda persegue o seu primeiro título em Nova York. Ela foi vice-campeã em 2009 e 2014 e semifinalista em 2010 e 2011.

Nesta quinta-feira, a dinamarquesa jogará contra a vice-líder do ranking, a alemã Angelique Kerber, que persegue o título para desbancar a norte-americana Serena Williams do topo. As duas já se enfrentaram em 12 ocasiões no circuito profissional, com vantagem de 7 a 5 para a tenista da Alemanha.

A facilidade de Caroline Wozniacki em quadra foi, em parte, conseguida por uma lesão que Anastasija Sevastova sofreu logo no segundo game do jogo - torceu de leve o tornozelo direito. A letã ficou com os movimentos limitados durante alguns games e isso custou caro, já que a dinamarquesa não errava. Assim, facilmente fez 6/0 e 4/0 antes de fechar a partida no oitavo game do segundo set.