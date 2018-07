Caroline Wozniacki aumenta vantagem no ranking da WTA

LOS ANGELES - Campeã do Torneio de Bruxelas no último sábado, Caroline Wozniacki aumentou em 150 pontos a sua vantagem na liderança do ranking da WTA. Agora, a tenista dinamarquesa, que buscará em Roland Garros o seu primeiro título de um torneio do Grand Slam, soma 10.255 pontos, com 2.140 de vantagem para a belga Kim Clijsters, que ocupa a segunda colocação da lista.

A disputa pela vice-liderança está acirrada, já que a russa Vera Zvonareva está apenas 360 pontos atrás de Clijsters, com 7.755. Já a bielo-russa Victoria Azarenka ocupa a quarta colocação, com 5.425 pontos, à frente da italiana Francesa Schiavone, que está com 5.246 e precisará defender o título do ano passado de Roland Garros.

Vice-campeã do Grand Slam francês em 2010, Samantha Stosur ganhou duas posições e agora está em sexto lugar no ranking da WTA, com 5.246 pontos. A australiana ultrapassou a chinesa Na Li, que caiu para a sétima colocação, e a russa Maria Sharapova, que está agora em oitavo lugar, já que não repetiu o título de 2010 do Torneio de Estrasburgo.

A checa Petra Kvitova e a sérvia Jelena Jankovic completaram o Top 10 do ranking da WTA. Campeã em Estrasburgo no sábado, a alemã Andrea Petkovic subiu três posições e agora está na 12ª colocação.

Ranking da WTA, 23/5:

1.ª Caroline Wozniacki (DIN), 10.255 pontos

2.ª Kim Clijsters (BEL), 8.115

3.ª Vera Zvonareva (RUS), 7.755

4.ª Victoria Azarenka (BLR), 5.425

5.ª Francesca Schiavone (ITA), 5.246

6.ª Samantha Stosur (AUS), 4.645

7.ª Na Li (CHN), 4.635

8.ª Maria Sharapova (RUS), 4.481

9.ª Petra Kvitova (RCH), 3.743

10.ª Jelena Jankovic (SER), 3.670

11.ª Marion Bartoli (FRA), 3.000

12.ª Andrea Petkovic (ALE), 2.880

13.ª Agnieszka Radwanska (POL), 2.876

14.ª Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.870

15.ª Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.715

16.ª Kaia Kanepi (EST), 2.545

17.ª Serena Williams (EUA), 2.500

18.ª Julia Goerges (ALE), 2.500

19.ª Flavia Pennetta (ITA), 2.495

20.ª Shahar Peer (ISR), 2.445

--------------------------------

233.ª Ana Clara Duarte (BRA), 234