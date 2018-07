Caroline Wozniacki avança em Dubai e recupera ponta do ranking

A dinamarquesa Caroline Wozniacki reassumirá a liderança do ranking da WTA na próxima segunda-feira, quando a lista será atualizada. Nesta sexta-feira, ela avançou às semifinais do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, disputado em quadras rápidas, ao derrotar a israelense Shahar Peer por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 14 minutos, e garantiu a pontuação necessária para voltar a ser a número 1 do mundo.

Assim, Wozniacki ficou apenas uma semana fora da liderança do ranking da WTA. Ela assumiu a dianteira da lista em outubro de 2010 e foi ultrapassada na última segunda-feira pela belga Kim Clijsters. Na semifinais em Dubai, a dinamarquesa de 20 anos vai enfrentar a vencedora do jogo entre a australiana Samantha Stosur e a sérvia Jelena Jankovic.

A vitória desta sexta-feira também serviu como vingança para Wozniacki, que havia sido eliminado por Peer em Dubai no ano passado. Agora, ela abriu uma vantagem de 5 a 1 no confronto direto. Para isso, a dinamarquesa obteve seis quebras de serviço nas oito chances que teve na partida desta sexta-feira. Já Peer aproveitou apenas três das dez oportunidades que teve para quebrar o serviço de Wozniacki e foi eliminada.