Caroline Wozniacki bate Serena Williams pela 1ª vez e vai à semifinal

MIAMI - A dinamarquesa Caroline Wozniacki se classificou na noite de terça-feira para as semifinais do Torneio de Miami. Em duelo entre ex-líderes do ranking da WTA, a número 6 do mundo derrotou a norte-americana Serena Williams, 11ª do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 35 minutos.

A vitória de terça-feira foi a primeira de Wozniacki contra Serena em quatro confrontos. A dinamarquesa dominou o duelo em Miami e chegou a liderar o segundo set por 5/1. A norte-americana ainda esboçou uma reação, venceu três games seguidos, mas não impediu o triunfo da tenista europeia.

Classificada para as semifinais, Wozniacki vai enfrentar Maria Sharapova, que derrotou a chinesa Na Li na terça-feira. A tenista russa leva vantagem de 3 a 2 no confronto direto, incluindo a última partida, vencida no ano passado durante o Torneio de Roma.

MASTERS 1000 DE MIAMI - Também na noite de terça-feira, o espanhol David Ferrer se classificou para as quartas de final do Masters 1000 de Miami. O quinto colocado no ranking da ATP avançou na Florida ao bater o argentino Juan Martin del Potro, número 11 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 35 minutos.

Nas quartas de final em Miami, Ferrer vai encarar Novak Djokovic, número 1 do mundo, que avançou ao eliminar o francês Richard Gasquet. O tenista sérvio leva vantagem de 7 a 5 no confronto direto e também venceu o último duelo, disputado neste ano no Aberto da Austrália.