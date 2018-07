Caroline Wozniacki é arrasada e está fora de Roland Garros

PARIS - Líder do ranking mundial, a dinamarquesa Caroline Wozniacki foi eliminada de forma contundente de Roland Garros, nesta sexta-feira. Ela acabou arrasada pela eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, e deu adeus em Paris já na terceira rodada da competição.

Cabeça de chave número 1 do torneio, Wozniacki teve assim adiado o sonho de conquistar o primeiro título de Grand Slam da sua carreira.

A derrota da dinamarquesa também acabou sendo histórica para Roland Garros, pois pela primeira vez na era aberta do tênis, que começou em 1968, as duas principais cabeças de chave foram eliminadas no saibro francês antes das oitavas de final - na última quinta, a belga Kim Clijsters, pré-classificada como segunda maior favorita, caiu de forma surpreendente diante da holandesa Arantxa Rus na terceira rodada.

Ostentando a modesta condição de 28.ª cabeça de chave em Roland Garros, Hantuchova irá enfrentar nas oitavas de final a russa Svetlana Kuznetsova, que nesta sexta bateu a canadense Rebecca Marinno com parciais de 6/0 e 6/4.

Os números do confronto desta sexta deixaram claros os motivos para a derrota arrasadora de Wozniacki. Em um dia bastante infeliz em quadra, ela só ganhou 47% dos pontos que disputou quando usou o seu primeiro saque e conseguiu míseros 8 winners (contra 26 da eslovaca). Para completar, a tenista número 1 do mundo aproveitou apenas um de três break points cedidos pela adversária, enquanto Hantuchova foi feliz em cinco de seis chances de ganhar games no serviço da dinamarquesa.

Em outro duelo encerrado há pouco tempo em Roland Garros, a francesa Marion Bartoli, 11.ª cabeça de chave, bateu a alemã Julia Goerges por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/4, e avançou às oitavas de final. Com isso, a tenista da casa terá pela frente agora a argentina Gisela Dulko, que foi outra surpresa do dia ao eliminar a australiana Samantha Stosur, oitava cabeça de chave.