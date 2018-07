Caroline Wozniacki e Bouchard avançam no Torneio de Wuhan

A dinamarquesa Caroline Wozniacki e a canadense Eugenie Bouchard se classificaram para as quartas de final do Torneio de Wuhan, na China, no encerramento da terceira rodada, nesta quarta-feira. Número 7 do mundo, Wozniacki derrotou a australiana Casey Dellacqua por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em 1 hora e 5 minutos.

Com a fácil vitória, Wozniacki se vingou da derrota para Dellacqua no único confronto anterior, em Bali, em 2007. Após aplicar um "pneu" no primeiro set, a dinamarquesa oscilou na segunda parcial, que teve cinco quebras de serviço, mas mesmo assim conseguiu avançar.

Nas quartas de final do Torneio de Wuhan, a vice-campeã do US Open terá pela frente a suíça Timea Bacsinszky, que veio do qualifying e está apenas em 61º lugar no ranking, mas surpreendeu nesta quarta-feira ao eliminar a russa Maria Sharapova. Wozniacki lidera o confronto direto por 3 a 0.

Já Bouchard, a número 9 do mundo e vice-campeã de Wimbledon, avançou na China ao derrotar a norte-americana Alison Riske, 67ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 18 minutos. Assim, passou a somar três vitórias em quatro confrontos com a oponente. Na próxima rodada, sua adversária será a francesa Alize Cornet.

Os outros dois confrontos das quartas de final do Torneio de Wuhan já estavam definidos. A checa Petra Kvitova vai encarar a francesa Caroline Garcia e a alemã Angelique Kerber duelará com a ucraniana Elina Svitolina.