Caroline Wozniacki e Petra Kvitova estreiam com vitória em Sydney

SYDNEY - Duas principais cabeças de chave do Torneio de Sydney, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a checa Petra Kvitova estrearam com vitória na competição nesta terça-feira. Líder do ranking mundial, a primeira delas superou com grande dificuldade a eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 1, com 7/5, 2/6 e 6/4, enquanto a tenista da República Checa também sofreu para derrotar a romena Alexandra Dulgheru com parciais de 7/5, 3/6 e 6/4.

Com a vitória suada na estreia, na qual chegou a estar perdendo o último set por 4 a 0 e ganhou seis games seguidos para triunfar, Wozniacki enfrentará na quartas de final a polonesa Agnieszka Radwanska, sétima cabeça de chave, que nesta terça bateu a alemã Andrea Petkovic por 7/5 e 6/4.

Já Kvitova, pré-classificada como segunda maior favorita ao título em Sydney, terá pela frente na próxima fase a eslovaca Daniela Hantuchova, que na segunda rodada derrotou a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/1.

E, se Wozniacki e Kvitova confirmaram favoritismo, as outras duas principais cabeças de chave em Sydney também se garantiram nas quartas de final nesta terça. A bielo-russa Victoria Azarenka, terceira mais bem pré-classificada, assegurou classificação ao superar a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2), enquanto a chinesa Na Li, listada como quarta maior favorita, venceu a sul-africana Chanelle Scheepers, de virada, com 2/6, 6/4 e 6/1.

Com o triunfo, Azarenka lutará por uma vaga na semifinal em jogo contra a francesa Marion Bartoli, oitava cabeça de chave, que nesta terça arrasou a australiana Jelena Dokic com parciais de 6/0 e 6/3. Já Na Li medirá forças nas quartas de final com a checa Lucie Safarova, que na segunda rodada contou com a desistência da russa Svetlana Kuznetsova quando vencia o segundo set por 2 a 0, após aplicar 6/1 sobre a adversária na primeira parcial.

O Torneio de Sydney serve de preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam que começa na próxima segunda-feira, em Melbourne, e será a primeira grande competição desta temporada.